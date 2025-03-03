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Создана специальная комиссия по изучению ущерба, причиненного населению в результате снегопада
03.03.2025 10:58
Создана специальная комиссия по изучению ущерба, причиненного населению в результате снегопада,- соответствующее решение принял премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как говорится в информации, распространяемой пресс-службой Администрации правительства Грузии, указанная комиссия детально изучит объемы ущерба, после чего будут приняты соответствующие решения.
«Дома, пострадавшие от снегопада, будут восстановлены за счет государства, а граждане, дома которых больше не подлежат восстановлению, будут обеспечены альтернативным жильем.
Работы по ремонту поврежденных кровель, а также мелкие инфраструктурные работы будут начаты немедленно и завершатся в кратчайшие сроки», - говорится в заявлении Администрации.
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