

Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если Украина вступит в НАТО

03.03.2025 11:14





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уйдет в отставку, если Украина вступит в НАТО. Такое заявление Владимир Зеленский сделал, общаясь с журналистами в лондонском аэропорту.



На вопрос журналиста Sky News, что он думает о перспективе проведения выборов, Зеленский ответил, что его «можно поменять на НАТО».



«Что касается того, чтобы уйти с должности – менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. Это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной, а я сказал, что меняюсь на НАТО. Значит, я выполнил свою задачу. Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию», — отметил Зеленский.



Кроме того, Зеленский заявил, что для его замены будет недостаточно просто провести выборы.



«Заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Вам придется помешать моему участию, и это будет немного сложнее», — отметил Зеленский.







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