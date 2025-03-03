

Божадзе: Нам необходимо сильное законодательство, которое защитит страну от иностранного вмешательства

03.03.2025 12:52





«Нам необходимо сильное законодательство, которое защитит страну от иностранного вмешательства, закон «FARA» защитит Грузию от иностранного влияния», — заявил член «Грузинской мечты» Владимир Божадзе.



По словам Божадзе, это законодательство является образцовым во всем мире.



«Почти столетие «FARA» обеспечивает нейтрализацию иностранного вмешательства в дела Америки. Это законодательство является образцовым во всем мире. В Грузии по-прежнему существуют проблемы, о которых мы говорили ранее, и ничего не изменилось. Соответственно, нам необходимо сильное законодательство, которое защитит страну от иностранного вмешательства в будущем. «FARA» защитит Грузию от иностранного влияния. В то время также ходили разговоры о «FARA», хотя тогда американский закон окрестили «российским законом». Мы приняли более мягкий закон, чем Франция, однако часть гражданского сектора намеренно избегала его соблюдения и прибегала к штрафам, чтобы избежать прозрачности. Теперь сама американская сторона говорит об отсутствии прозрачности и предполагаемой коррупции, и защита нашей страны от иностранного влияния стала еще важнее. Мы не хотели принимать такое строгое законодательство, как во Франции и США, но вызовы, с которыми столкнулась наша страна, позволили нам принять такое законодательство и защитить страну от любого иностранного влияния, включая СМИ, гражданский сектор и любое юридическое или физическое лицо, которое определяется действующим в Америке законодательством», — заявил Владимир Божадзе.







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