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Каладзе: Парламентские выборы состоятся в 2028 году


03.03.2025   13:59


Это – обычная глупость и абсурд - Если кто-то на что-то способен, пусть выйдут, примут участие в выборах в местное самоуправление и увидят, какие результаты они получат, - так генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал вопрос о назначении новых парламентских выборов.

По его словам, парламентские выборы состоятся в установленное законодательством время - в 2028 году.

«Это – обычная глупость и абсурд. Я могу вас заверить – на 100%, что выборы будут назначены очень скоро, я имею в виду выборы в органы местного самоуправления, которые назначит президент Грузии Михаил Кавелашвили. Если кто-то на что-то способен, пусть выйдут, примут участие в выборах в местное самоуправление и увидят, какие результаты они получат.

Что касается следующих парламентских выборов, они состоятся, как то установлено законом - в 2028 году. Все остальное, что мы видим, это абсурд и полная чушь. Кто там выходит на Руставели, собирается несколько человек… У всех есть право на собрание и выражение своего мнения, главное, чтобы это было в мирных формах», - заявил Каладзе.


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