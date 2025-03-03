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Саломе Зурабишвили присоединится к запланированному на сегодня «Маршу матерей»
03.03.2025 15:26
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединится к запланированному на сегодня «Маршу матерей». Об этом в социальной сети Фейсбук пишет сама Саломе Зурабишвили, а также поздравляет с сегодняшним днем всех матерей Грузии.
«Матери, поздравляю вас всех с Днем матери, поздравляю тех, чьи дети по несправедливости находятся в заключении, сегодня я вместе с вами буду у здания Филармонии! Никто и никогда не опередит и не заставит замолчать мать», - пишет Зурабишвили.
Напомним, что на сегодня запланировано проведение марша матерей. В шествии примут участие матери, чьи дети арестованы. Шествие начнется в 20:00 по местному времени и завершится у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.
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