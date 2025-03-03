

Зеленский: Мы платим высокую цену за то, во что нас втянула Россия

03.03.2025 15:31





«Украина никогда не признает аннексию своих территорий, которые в настоящее время оккупированы Россией, даже если это будет необходимо для достижения мирного соглашения», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским журналистам после саммита европейских лидеров в Лондоне.



Президент Украины заявил, что Киев всегда будет считать оккупированные Россией украинские территории «временно оккупированными», даже если в настоящее время у страны нет достаточной военной мощи, чтобы полностью изгнать Россию.



«Наши территории и ценности не продаются. Наша свобода не продается. Мы платим высокую цену за то, во что нас втянула Россия», — заявил Зеленский.



По его словам, Украина согласится на прекращение огня только в том случае, если ей будут предоставлены надежные гарантии безопасности. Он выразил надежду, что такие гарантии не дадут России возможности начать новые военные действия в Украине, если же Москва это сделает, то получит жесткий ответ от Украины и её союзников.







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