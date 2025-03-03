

Парламентский комитет ГМ в I чтении поддержал поправки в закон «О вещании»

03.03.2025 16:20





Парламентский комитет «Грузинской мечты» (ГМ) по отраслевой экономике и экономической политике в первом чтении поддержал репрессивные поправки в закон «О вещании».



На данном этапе изменения касаются теле- и радиостанций, запрещая им получать финансирование из-за рубежа, что еще больше осложнит положение критически важных вещателей, которые и без того испытывают кризис.



В обсуждении комитета приняли участие только члены «Грузинской мечты».



Согласно поправкам, запланированным «Грузинской мечтой», «вещателю запрещается получать прямое или косвенное финансирование (денежные средства или иные материальные выгоды имущественной стоимости) от иностранной державы (за исключением коммерческой рекламы, телеторговли, спонсорства и размещения продукта (товаров/услуг) в программе). Кроме того, запрещается покупка услуг вещателя (за исключением коммерческой рекламы и размещения продукции) и/или прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки и/или вещания программ со стороны иностранной державы.



Кроме того, «вещателю не разрешается получать прямое или косвенное финансирование в обмен на размещение социальной рекламы».



Законопроект «Мечты» определяет иностранную державу следующим образом:



• субъект государственной власти иностранного государства;



• юридическое лицо, не созданное в соответствии с законодательством Грузии;



• физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;



«Организационное образование (в том числе фонд, ассоциация, корпорация, союз) или иное объединение лиц, созданное на основе права иностранного государства и (или) международного права».



Как отмечают представители критически настроенных телеканалов, несмотря на то, что в настоящее время финансирование из-за рубежа составляет незначительную часть их доходов, репрессивные законодательные изменения «Мечты» исключают возможность того, что вещатели, находящиеся на грани закрытия, смогут в будущем выживать с помощью доноров.



Сегодня комитет поддержал в первом чтении пакет поправок, расширяющий полномочия Комиссии по коммуникациям и передающий в сферу регулирования Комиссии вопросы, ранее подлежащие саморегулированию со стороны вещателей.



Среди изменений, предусмотренных законопроектом «Мечта», можно выделить:



В новостных программах, а также при освещении иных вопросов государственной политики (за исключением авторских программ) ограничивается выражение позиции;

Лицу, против которого в программе выдвинуты обвинения, должна быть предоставлена ​​возможность дать своевременный и надлежащий ответ. Ответ должен быть представлен справедливо и точно;

Закон определяет все случаи, в которых получение и/или передача информации негласными методами является оправданным; Кроме того, определен стандарт скрытой записи на частной территории. Определен стандарт передачи точной и достоверной информации при освещении вооруженных конфликтов, аварий, чрезвычайных ситуаций и т.п.



По словам представителей критически настроенных телеканалов, под видом введения т.н. британского стандарта «Мечта» пытается ввести в стране политическую цензуру.





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