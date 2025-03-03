

«Мечта»: Изменения в закон «О вещании» пока не касаются онлайн-СМИ

03.03.2025 16:27





Председатель парламентского Комитета по юридическим вопросам от «Грузинской мечты», Арчил Гордгуладзе, заявил, что предлагаемые поправки в закон «О вещании» не распространяются на онлайн-СМИ, однако в будущем работа в этом направлении может быть продолжена.



Об этом он сообщил во время первого заседания комитета, посвященного обсуждению законопроекта.



Речь идет об изменениях, которые, по утверждению правящей партии, направлены на установление высоких стандартов в медиа-среде. Однако представители критически настроенных телеканалов считают, что реальная цель власти — введение политической цензуры и установление контроля над медиа.



Поправки предполагают введение новых правовых и регуляторных механизмов, которые узаконят вмешательство государства в редакционную политику СМИ.



— «Наши изменения не касаются газет и онлайн-СМИ. Однако необходимо учитывать, что с развитием современных технологий появились альтернативные источники распространения информации. Объем контента, который поступает через различные платформы и онлайн-медиа, является серьезным вызовом. Многие граждане получают информацию именно из этих источников.



Поэтому мы можем продолжить работу над вопросами регулирования в этом направлении, чтобы права человека были защищены как в традиционных СМИ, так и в онлайн-пространстве. Однако в представленных сегодня поправках эти вопросы не учтены», — заявил Арчил Гордгуладзе.



Одним из ключевых нововведений закона также является запрет на финансирование телеканалов и радиостанций из-за рубежа. Эта мера еще больше ухудшит положение независимых критических СМИ, которые и без того находятся в кризисе.







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