

В Батумском суде завтра пройдет заседание по «делу Мзии Амаглобели»

03.03.2025 17:16





Завтра, 4 марта, судья Виктор Метревели примет решение о том, останется или нет в заключении Мзия Амаглобели. Досудебное слушание начнется в 14:00 в Батумском городском суде.



Мзия Амаглобели находится под незаконным арестом. В знак протеста она держала голодовку в течение 38 дней. После распада Советского Союза Мзия Амаглобели стала первой в Грузии женщиной-политзаключенной.



4 марта на досудебном слушании судья примет решение о допустимости представленных сторонами доказательств, а также о том, должен ли суд рассматривать дело по существу.



На слушании судья также рассмотрит ходатайство о применении, изменении или отмене меры пресечения в отношении Мзии Амаглобели.





В ночь с 11 на 12 января Мзию Амаглобели задержали дважды. В первый раз за наклеивание стикера с призывом начать всеобщую забастовку. Второй раз — за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Инциденту предшествовало противостояние между участниками акции и полицией, вызванные провокационными действиями со стороны полиции.



Амаглобели обвиняют по статье о нападении на полицейского, что, согласно УК Грузии, карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



14 января Батумский городской суд избрал для Амаглобели меру пресечения в виде содержания под стражей. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, отклонив предложение защиты об освобождении под залог. Адвокаты обжаловали решение о предварительном заключении в Апелляционном суде. Однако Кутаисский апелляционный суд не принял жалобу к рассмотрению.





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