Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Литва запрещает въезд в страну еще 74 дипломатическим лицам из Грузии


03.03.2025   17:19


К списку грузинских чиновников, ответственных за нарушение прав человека и репрессий в отношении демонстрантов, добавлено 74 дипломатических лица.

Об этом в социальной сети Х пишет глава внешнеполитического ведомства Литвы Кяститус Будрис.

По его словам, Литва поддерживает грузинский народ в его устремлениях к демократии и европейскому будущему.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна