

Литва запрещает въезд в страну еще 74 дипломатическим лицам из Грузии

03.03.2025 17:19





К списку грузинских чиновников, ответственных за нарушение прав человека и репрессий в отношении демонстрантов, добавлено 74 дипломатических лица.



Об этом в социальной сети Х пишет глава внешнеполитического ведомства Литвы Кяститус Будрис.



По его словам, Литва поддерживает грузинский народ в его устремлениях к демократии и европейскому будущему.





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