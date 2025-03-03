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Латвия объявила персоной нон грата 16 граждан Грузии
03.03.2025 17:21
Латвия на неограниченный срок запретила въезд в свою страну 16 гражданам Грузии, - об этом в социальной сети Х пишет глава МИД Латвии Байба Браже.
«К списку персона нон грата Латвии добавлено 16 граждан Грузии, им запрещено въезд в страну на неограниченный срок. Решение было принято в соответствии с Частью 2-ой Статьи 61-ой Закона о миграции», - пишет Браже.
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