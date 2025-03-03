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Эстония ввела запрет на въезд в страну еще 55 грузинским чиновникам


03.03.2025   17:25


Вступил в силу приказ, подписанный министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна, согласно которому Эстония ввела запрет на въезд в страну еще 55 грузинским прокурорам, судьям, полицейским, членам парламента и другим лицам. Всего въезд в Эстонию запрещен 83 гражданам Грузии.

«В список вошли судьи, прокуроры, сотрудники полиции и комиссары, разработчики платформ и члены парламента, которые несут ответственность за преследование демонстрантов со стороны судебных и правоохранительных органов. Перечисленные грузинские лица либо участвовали в насилии, либо угрожали насилием. Насилие, применяемое против демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции в Грузии, неприемлемо, преступно и является нарушением прав человека», — заявил Цахкна.


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