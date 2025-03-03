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Грузия становится председателем Парламентской Ассамблеи ГУАМ
03.03.2025 19:22
Под председательством Азербайджана состоялось дистанционное заседание Парламентской Ассамблеи ГУАМ.
Как сообщает пресс-служба парламента, депутаты парламентов государств-членов ГУАМ приняли участие в совместном заседании комитетов Парламентской Ассамблеи, одобрили окончательный вариант итогового документа на заседании Бюро, выступили с докладами на заседании Ассамблеи.
Как заявил в своем выступлении на заседании комитета первый заместитель председателя Комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Торнике Чеишвили, содействие прочному секторальному сотрудничеству между государствами-членами ГУАМ всегда является шагом в правильном направлении, поскольку способствует поиску общих возможностей и взаимному прогрессу.
Грузия стала председателем в Ассамблее сроком на один год. До этого председателем был Азербайджан.
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