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В Кобулети продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией


03.03.2025   21:11


Комиссия по ликвидации последствий стихийного бедствия оценивает состояние всех пострадавших семей в Кобулети.

По информации мэрии Кобулети, размер ущерба пока не подсчитан, так как случаи еще изучаются геологической службой.

Семьи, пострадавшие от сильного снегопада, были перевезены в безопасные места. В результате стихии повреждено 200 жилых домов.

Ситуация с коммунальными услугами

По данным мэрии:
- Электроснабжение восстановлено, природный газ и питьевая вода подаются абонентам без перебоев.
- В некоторых случаях требуется ремонт водопроводных труб.

В муниципалитете также сообщили, что продолжаются работы по очистке внутренних сельских дорог.


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