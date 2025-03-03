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В Кобулети продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией
03.03.2025 21:11
Комиссия по ликвидации последствий стихийного бедствия оценивает состояние всех пострадавших семей в Кобулети.
По информации мэрии Кобулети, размер ущерба пока не подсчитан, так как случаи еще изучаются геологической службой.
Семьи, пострадавшие от сильного снегопада, были перевезены в безопасные места. В результате стихии повреждено 200 жилых домов.
Ситуация с коммунальными услугами
По данным мэрии:
- Электроснабжение восстановлено, природный газ и питьевая вода подаются абонентам без перебоев.
- В некоторых случаях требуется ремонт водопроводных труб.
В муниципалитете также сообщили, что продолжаются работы по очистке внутренних сельских дорог.
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