

В Кобулети продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией

03.03.2025 21:11





Комиссия по ликвидации последствий стихийного бедствия оценивает состояние всех пострадавших семей в Кобулети.



По информации мэрии Кобулети, размер ущерба пока не подсчитан, так как случаи еще изучаются геологической службой.



Семьи, пострадавшие от сильного снегопада, были перевезены в безопасные места. В результате стихии повреждено 200 жилых домов.



Ситуация с коммунальными услугами



По данным мэрии:

- Электроснабжение восстановлено, природный газ и питьевая вода подаются абонентам без перебоев.

- В некоторых случаях требуется ремонт водопроводных труб.



В муниципалитете также сообщили, что продолжаются работы по очистке внутренних сельских дорог.





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