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В «Грузинской мечте» подтвердили, что новый закон об «иноагентах» затронет и физических лиц
03.03.2025 21:15
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии одобрил законопроект «О регистрации иностранных агентов», аналогичный закону, действующему в США, и отличному от принятого ранее закона «О прозрачности иностранного влияния». Депутат от правящей партии подтвердил, что новый закон затронет и физических лиц.
Цитата. «Если действующий сегодня «закон прозрачности» касается только НПО, организаций, онлайн-медиа и вещателей, то американский закон затрагивает и физических лиц. Физлицо может быть и иностранной силой, и агентом», — цитирует Арчила Гордуладзе Netgazeti.
FARA (Foreign Agents Registration Act) приняли в США в 1938 году, формальная цель — защита американцев от влияния нацистской пропаганды. Он действует до сих пор.
Закон обязывает людей и юрлиц, действующих в интересах каких-либо зарубежных стран, раскрывать свои финансовые и политические отношения с этими государствами. Нарушение FARA влечет за собой штраф или тюремное заключение на срок до 5 лет.
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