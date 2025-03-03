

Венецианская комиссия призывает Грузию к пересмотру ряда законодательных поправок

03.03.2025 21:34





Согласно заключению Венецианской комиссии, поправки в «Кодекс административных правонарушений» и Закон «О собраниях и манифестациях» должны быть пересмотрены в соответствии с надлежащим законодательным процессом.



Венецианская комиссия опубликовала неотложный отчет по поправкам, внесение которых было запланировано на 13 декабря 2024 года и 6 февраля 2025 года.



Неотложный доклад был затребован президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.



По результатам анализа законодательного процесса комиссия заявляет, что указанные законопроекты были приняты поспешно, без участия соответствующих заинтересованных сторон.



«Венецианская комиссия выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что указанные решения были приняты поспешно, без консультаций с представителями гражданского общества и заинтересованных сторон. Это проблематично, исходя из демократической перспективы, так как указанные процедурные недочеты ставят под сомнение легитимацию поправок, особенно с учетом большего политического контекста политических демонстраций», - говорится в заключении.





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