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Каху Каладзе лишили звания «Мастер спорта Украины»
03.03.2025 22:37
Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, решением министра спорта Украины, лишен звания «Мастер спорта Украины».
Каладзе был игроком киевского «Динамо» с 1998 по 2001 год, откуда продолжил карьеру в «Милане».
После жестокого подавления проевропейских протестов 5 декабря Украина ввела санкции против Бидзины Иванишвили, Кахи Каладзе и 17 других лиц, связанных с «Грузинской мечтой».
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