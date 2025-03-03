

Каху Каладзе лишили звания «Мастер спорта Украины»

03.03.2025 22:37





Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, решением министра спорта Украины, лишен звания «Мастер спорта Украины».



Каладзе был игроком киевского «Динамо» с 1998 по 2001 год, откуда продолжил карьеру в «Милане».



После жестокого подавления проевропейских протестов 5 декабря Украина ввела санкции против Бидзины Иванишвили, Кахи Каладзе и 17 других лиц, связанных с «Грузинской мечтой».





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