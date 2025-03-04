

Дональд Трамп ставит на паузу военную помощь Украине

04.03.2025 10:44





Президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу военную помощь Украине, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.



«Президент ясно заявил, что ориентирован на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы ставим на паузу и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — заявил представитель Белого дома.



Другой представитель Белого дома отметил, что пауза будет распространяться на всю военную технику, которая еще не находится в Украине.



Он утверждает, что приостановка военной помощи является прямым ответом на поведение Зеленского в Белом доме на прошлой неделе. Официальные лица заявили, что приостановка может быть отменена, если Зеленский проявит приверженность относительно переговоров о прекращении войны в Украине.





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