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МИД Германии призывает к немедленному освобождению Мзии Амаглобели


04.03.2025   10:45


Грузинская журналистка Мзия Амаглобели предстанет перед судом после более чем месяца тюремного заключения. В заявлении МИД Германии говорится, что она должна быть немедленно освобождена.

В заявлении МИД Германии, опубликованном в соцсети X, отмечается, что Германия поддерживает тех, кто защищает свободу.

«Грузинская мечта» продолжает кампанию запугивания журналистов, демонстрантов и оппозиции. Мы поддерживаем тех, кто защищает свободу», — говорится в заявлении МИД Германии.

Досудебное заседание по делу основателя «Батумелеби» и «Нетгазети» состоится сегодня, 4 марта.


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