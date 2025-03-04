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МИД Германии призывает к немедленному освобождению Мзии Амаглобели
04.03.2025 10:45
Грузинская журналистка Мзия Амаглобели предстанет перед судом после более чем месяца тюремного заключения. В заявлении МИД Германии говорится, что она должна быть немедленно освобождена.
В заявлении МИД Германии, опубликованном в соцсети X, отмечается, что Германия поддерживает тех, кто защищает свободу.
«Грузинская мечта» продолжает кампанию запугивания журналистов, демонстрантов и оппозиции. Мы поддерживаем тех, кто защищает свободу», — говорится в заявлении МИД Германии.
Досудебное заседание по делу основателя «Батумелеби» и «Нетгазети» состоится сегодня, 4 марта.
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