

Трамп: При Буше они получили Грузию, при Обаме они получили Крым, при Трампе они не получили ничего

04.03.2025 10:52





«При Буше они получили Грузию, при Обаме они получили Крым, при Трампе они не получили ничего, при Байдене они попытались забрать всю Украину, если бы я не пришёл, они бы получили всё», — заявил президент США Дональд Трамп.



«Если задуматься, при президенте Буше они получили Грузию, верно? Россия получила Грузию. При президенте Обаме они получили большую, хорошую подводную базу, большой кусок земли, где теперь стоят их подлодки. Вы же знаете это, правда? Крым. При президенте Трампе они не получили ничего. А при президенте Байдене они попытались получить всё. Они попытались забрать всю Украину, всю целиком. Если бы я сюда не пришёл, они бы получили всё», – сказал Трамп.







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