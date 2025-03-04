

В ЕС анализируют поправки в грузинский закон «О вещании»

04.03.2025 11:54





Оппозиционный канал Formula TV сообщает, что в ЕС анализируют содержание поправок в закон «О вещании», которые намерены принять в парламенте Грузии.



В ответе представителя Евросоюза отмечается, что, согласно предварительному анализу законопроекта, предлагаемые жесткие ограничения на финансирование могут еще больше подорвать способность независимых СМИ функционировать.



«Наш предварительный анализ проекта поправок показывает, что предлагаемые жесткие ограничения на финансирование могут еще больше ограничить и подавить возможности функционирования независимых СМИ.



Мы ожидаем, что «Грузинская мечта» воздержится от неправомерного ограничения финансирования СМИ. Гарантия и защита свободы выражения мнений являются фундаментальными ценностями Европейского союза.



Мы ожидаем, что любая страна-кандидат на вступление в ЕС будет полностью придерживаться этих принципов и ценностей», — говорится в ответе представителя ЕС.



Напомним, вслед за российским аналогом закона об иноагентах, «Грузинская мечта» намерена принять и медиа-закон. Парламентский лидер партии Мамука Мдинарадзе заявил, что в парламенте Грузии будет инициирован «Закон о СМИ». Он подчеркнул, что новая регуляция — это британская модель.



Закон установит «стандарты объективности» СМИ и журналистской этики, определять механизм мониторинга и соблюдения стандартов работы медиа.



«Грузинская мечта» и ее партия-сателлит «Сила народа», которая позиционирует себя как оппозиционная сила в парламенте Грузии, уже инициировали поправки в закон «О вещании».



Будет запрещено:



• вещателю — получать прямое или косвенное финансирование от иностранной силы — это денежные средства или другие материальные блага имущественной ценности;

• иностранной силе — закупать услуги вещателя, а также прямое или косвенное финансирование передачи, а также софинансирование подготовки программ;

• вещателю будет запрещено получать прямое или косвенное финансирование в обмен на трансляцию в эфире социальной рекламы.

Кроме того, в закон «О вещании» вводится ряд запретов, согласно которым в информационной программе, а также при освещении других вопросов государственной политики, ведущим и журналистам выражать свою позицию будет запрещено. Стандарты авторских передач также будут пересмотрены и определены законом.



Также законом будут определяться правила получения/передачи информации телекомпанией скрытым способом. Будет запрещена запись интервью или телефонного разговора с целью ее трансляции без предварительного уведомления респондента.





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