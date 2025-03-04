

«Сильная Грузия» обещает после смены власти отменить штрафы, примененные в отношени демонстрантов

04.03.2025 13:02





Наш план после смены власти - отменить штрафы, наложенные на демонстрантов, - эти штрафы неконституционны и противоречат международному праву, что подтвердила Венецианская комиссия, - заявила на брифинге одна из лидеров партии «Лело» и коалиции «Сильная Грузия» Анна Нацвлишвили.



По ее словам, план партии также предусматривает компенсации пострадавшим лицам, которые выплатят «сами те люди, которые сегодня служат этой несправедливой и незаконной системе».



««Лело» и «Сильная Грузия» давно утверждают, что штрафы, применяемые «Грузинской мечтой» против демонстрантов, нарушают Конституцию Грузии. После вчерашнего дня у нас появилась международное заключение, оценка Венецианской комиссии, которая подтверждает, что эти штрафы не только нарушают Конституцию Грузии, но и противоречат международному праву. Поэтому после смены власти мы планируем упразднить все эти штрафы.



Более того, задача «Лело» и «Сильной Грузии» - отменить весь кодекс, в который «Грузинская мечта» вносит поправки, потому что это кодекс советских времен, принятый в 1984 году, и ему больше не будет места в демократической, европейской Грузии. Мы отменим этот советский закон и упраздним все штрафы, выписанные на основании его положений.



В то же время каждый демонстрант, который был оштрафован или подвергнут административному аресту в соответствии с этим неконституционным и не соответствующим международному праву законом, получит компенсацию. Что еще более важно, каждый человек - будь то т.н. правоохранитель или т.н. судья, - который сегодня исполняет этот незаконный закон и на его основании наказывает грузинских граждан, каждому придется ответить на основании закона», - заявила Нацвлишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





