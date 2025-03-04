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Представители иностранных диппредставительсв будут присутствовать на судебном процессе Мзии Амаглобели
04.03.2025 15:48
В Батумском городском суде, где должен начаться процесс основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, находятся посол Франции Шераз Гасри и представители посольств разных стран. Они будут присутствовать на судебном процессе.
На заседании также будут присутствовать журналисты различных СМИ, представители неправительственных организаций и политики.
Сегодня на досудебном заседании судья Виктор Метревели должен решить вопрос о допустимости представленных сторонами доказательств, а также решит, будет ли дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Суд также рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения.
Мзии Амаглобели предъявлено обвинение по 353-прима статье УК Грузии, подразумевающей нападение на сотрудника полиции и предусматривающей лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
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