

Лаша Талахадзе: Санкции стран Балтии для нас ничего не значат

04.03.2025 17:16





«Санкции стран Балтии для нас ничего не значат, мы ничего от этого не теряем, мы продолжим бороться за свою страну и её прогресс», — заявил депутат парламента Лаша Талахадзе.



По его словам, они обозлились и у них не осталось другого пути.



«Мы видим, насколько они слабы. Для нас это ничего не значит. Работа, которую делаю я и моя команда, — это нечто гораздо большее, чем просто маленькая санкция от маленького человека. Я скажу вслух, что от этого мы ничего не потеряем. Мы продолжим бороться за нашу страну и её прогресс», — сказал Лаша Талахадзе.



По его словам, его личная мотивация связана со всеми достойными шагами, которые он предпринял вместе с командой.



«Наверно, это главная причина всех достойных шагов, которые я предпринял со своей командой. Они обозлились и у них не осталось другого пути. Уверен, что они еще больше активизируются, совершат еще более недостойные поступки, но навредить нам этим они не смогут. Наоборот, мы продолжим делать много достойных шагов для нашей страны», — заявил Лаша Талахадзе.



Литва, Латвия и Эстония запретили въезд в страну грузинским должностным лицам, включая депутатов парламента, членов судебной системы и представителям «Альт-Инфо».







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