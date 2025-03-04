Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе возложил венок к Монументу независимости Республики Узбекистан


04.03.2025   18:08


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил венок к Монументу независимости Республики Узбекистан.

Глава правительства Грузии вместе с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и делегацией посетил Монумент независимости Узбекистана.

Ираклий Кобахидзе посетил Узбекистан с двухдневным официальным визитом, в ходе которого он проведет встречи с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса и председателем Сената.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна