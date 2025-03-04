

Кобахидзе возложил венок к Монументу независимости Республики Узбекистан

04.03.2025 18:08





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил венок к Монументу независимости Республики Узбекистан.



Глава правительства Грузии вместе с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым и делегацией посетил Монумент независимости Узбекистана.



Ираклий Кобахидзе посетил Узбекистан с двухдневным официальным визитом, в ходе которого он проведет встречи с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса и председателем Сената.







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