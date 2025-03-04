

Кобахидзе: Венецианская комиссия - одна из самых легкомысленных европейских структур

04.03.2025 18:21





«Венецианская комиссия — одна из самых легкомысленных европейских структур. Из центра правовой экспертизы этот институт превратился в обычный политический орган, обслуживающий интересы Партии глобальной войны», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Узбекистане.



Как отметил Кобахидзе, Венецианская комиссия порой пишет политические заключения без какого-либо правового обоснования.



«Для их просьбы вообще нет никаких правовых оснований. В целом могу сказать, что Венецианская комиссия — одна из самых несерьёзных европейских структур. На фоне той несерьезности, которая в целом царит в европейских структурах, даже в этом контексте Венецианская комиссия выделяется своей особой несерьезностью. Из центра правовой экспертизы это учреждение превратилось в обычный политический орган, обслуживающий интересы Партии глобальной войны. Он пишет политические выводы без какого-либо юридического обоснования, что вообще не является задачей Венецианской комиссии. Соответственно, мы не можем воспринимать их выводы всерьёз. Они могут сделать юридические выводы, и мы их серьезно рассмотрим, но политика — это не дело Венецианской комиссии», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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