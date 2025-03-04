

«Грузинская мечта» приняла поправки в закон «О гендерном равенстве» в первом чтении

04.03.2025 22:11





На пленарном заседании парламента «Грузинской мечты» поправки в закон «О гендерном равенстве» и вытекающий из него пакет законопроектов были рассмотрены в первом чтении и поддержаны 83 голосами.



Согласно законопроекту, термин «гендерное равенство» в названии и тексте закона заменяется на «равенство женщин и мужчин». Кроме того, из закона исключается положение, определяющее термин «гендер».



По словам докладчика, председателя комитета по процедурным вопросам и правилам Давида Матикашвили, искусственный термин «гендер» был намеренно введен в грузинское законодательство на определенный период времени под иностранным влиянием. Это было отражением глобальных процессов, происходящих в мире.



По словам Давида Матикашвили, законопроект отменяет обязанность создания постоянного парламентского совета по гендерному равенству в парламенте Грузии, совета по гендерному равенству в высших представительных органах автономных республик и совета по гендерному равенству в муниципалитетах.



«Совет, само название которого создавало ложное впечатление о его деятельности, сегодня, естественно, уже не нуждается в существовании. Это не означает, что парламент Грузии и органы местного самоуправления не должны сосредоточиться на неукоснительном соблюдении принципа равенства между женщинами и мужчинами», — заявил Давид Матикашвили.







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