

Премьер Франции призвал европейских лидеров совместно заменить помощь США Украине

04.03.2025 22:56





Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Франция и Европа должны «объединить все возможные средства, чтобы максимально заменить» американскую военную помощь Украине, приостановленную администрацией президента Дональда Трампа.



Об этом во вторник, 4 марта, сообщает Le Monde.



«Поставки американской помощи подходят к концу, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли добраться до места назначения», — заявил глава правительства на Национальном собрании.



Он отметил, что Украине нужны боеприпасы, «определенное количество разведывательных систем» и доступ к «сетям и связи».



«Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками», — подчеркнул Байру.





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