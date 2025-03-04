

Трюдо: Дональд, ты очень умный парень, но это очень глупый поступок

04.03.2025 22:59





Премьер Канады Джастин Трюдо обратился к американскому президенту Дональду Трампу после введения им 25-процентных пошлин в отношении Оттавы.



«Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок», — цитирует его CBC.



США начали торговую войну против своего самого близкого друга, отметил глава канадского правительства, пообещав, что Оттава будет бороться.



Трюдо также счел введение американских пошлин частью плана Трампа по «аннексии Канады», так как они нацелены на ослабление страны. Но, как заверил премьер, «этого никогда не произойдет». При этом он предупредил канадцев, что после введения тарифов им будет тяжело, поскольку ограничения приведут к потере рабочих мест.



На пресс-конференции Трюдо сказал, что нет «абсолютно никакого оправдания или необходимости» для пошлин, которые США наложили на Канаду, и которые вступили в силу сегодня.



«Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. Одновременно они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, потакая Владимиру Путину, лживому, убийственному диктатору», - подчеркнул премьер-министр на выступлении в Оттаве.





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