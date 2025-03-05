

ЕС готов к санкциям для того, чтобы лица, ответственные за насилие в Грузии, были привлечены к ответу

05.03.2025 12:33





Мы учитываем решение стран Балтии – Евросоюз готов осуществить последующие шаги, в том числе и санкции для того, чтобы лица, ответственные за насилие, были привлечены к ответу, - об этом специальному корреспонденту агентства «Интерпрессньюс» заявили в офисе пресс-службы Евросоюза.



По заявлению представителей офиса, цель действий правящей партии – это попрание фундаментальных прав и свобод, а также еще большее сокращение пространства для действий гражданского общества.



«Мы учитываем решение стран Балтии. Цель репрессивной политики «Грузинской мечты» - это попрание фундаментальных прав и свобод, а также еще большее сокращение пространства для действий гражданского общества.



Для этого Евросоюз уже принимает меры: Евросоюз сократил политические контакты с грузинскими властями, за исключением контактов, ориентированных на поиск выхода из сложившейся ситуации; Евросоюз прекратил прямую помощь правительству в размере более 120 миллионов евро; мы приостановили мероприятия по поддержке в размере 30 миллионов евро посредством Европейского миротворческого фонда на 2024 год и не планируем мероприятия по какой-либо поддержке на 2025 год;



Евросоюз усиливает поддержку гражданского общества и независимых СМИ; в то же время мы продолжим мониторинг влияния последних законодательных инициатив на организации гражданского общества и независимую прессу;



Недавно [Европейский] Совет приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов, официальных лиц и членов их семей, являющихся владельцами дипломатических и официальных паспортов. Евросоюз готов осуществить последующие шаги, в том числе и санкции для того, чтобы лица, ответственные за насилие, были привлечены к ответу », - заявили в офисе пресс-службы Евросоюза.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





