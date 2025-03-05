

Мэрия Тбилиси начала прием заявок на финансирование платы за обучение студентов

05.03.2025 12:36





Мэрия Тбилиси в рамках «Программы финансирования студентов» начинает прием заявок на финансирование платы за обучение на весенний семестр 2024-2025 учебного года. Об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси.



«Программа будет предоставлять финансирование социально незащищенным слоям населения, членам многодетных семей и студентам с ограниченными возможностями. Объем финансирования, получаемого от мэрии Тбилиси, зависит от успеваемости студентов», — заявил Каха Каладзе.



Он отметил, что эта поддержка и помощь чрезвычайно важны для студентов.



«Мы всегда будем поддерживать наших молодых людей, чтобы помочь им добиться будущего успеха. Вы можете подавать заявки уже сейчас, и мы окажем поддержку каждому человеку и каждой семье, которые в этом нуждаются», — отметил мэр столицы.



Он сообщил, что в рамках «Программы финансирования студентов» в 2024 году финансовая поддержка будет оказана около 5000 студентам.



Прием заявок начинается сегодня и продлится до 31 мая.







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