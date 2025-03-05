

Прокуратура предъявила Георгию Бачиашвили обвинение по факту незаконного пересечения границы

05.03.2025 16:22





Прокуратура Грузии предъявила новое обвинение бывшему руководителю «Фонда соинвестирования» Георгию Бачиашвили.



В частности, как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в прокуратуре, обвинение предъявлено по факту незаконного пересечения государственной границы.



Соответствующий судебный процесс в Тбилисском городском суде состоится уже сегодня.



Напомним, что вчера Георгий Бачиашвили покинул территорию Грузии. Как он сам заявил в эфире телеканала «ТВ Пирвели», для этого он использовал лазейки, существующие в системе, в том числе и людей». По словам Бачиашвили, в Европе находятся и члены его семьи.





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