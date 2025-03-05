

Фонд развития Тбилиси начал реконструкцию Дворца шахмат им. Гаприндашвили

05.03.2025 17:00





Фонд развития Тбилиси начал реконструкцию Дворца шахмат им. Гаприндашвили в парке Вере, сообщает бизнес-портал BM.ge.



Здания, которое было построено в 70-х годах прошлого века, имеет статус культурного наследия и относится к позднему модернизму.



По словам мэра Кахи Каладзе, ситуация в здании ужасная - практически полностью разрушен основной зал и другие внутренние помещения.



О начале полной реконструкции парка Вере мэрия Тбилиси объявила весной прошлого года. На это было выделено 29,3 миллионов лари ( около $10,4 млн).



До этого, в 2021 году, мэрия, при поддержке Азиатского банка развития, потратила 700 тысяч лари на проект реконструкции парка.





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