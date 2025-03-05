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Фонд развития Тбилиси начал реконструкцию Дворца шахмат им. Гаприндашвили
05.03.2025 17:00
Фонд развития Тбилиси начал реконструкцию Дворца шахмат им. Гаприндашвили в парке Вере, сообщает бизнес-портал BM.ge.
Здания, которое было построено в 70-х годах прошлого века, имеет статус культурного наследия и относится к позднему модернизму.
По словам мэра Кахи Каладзе, ситуация в здании ужасная - практически полностью разрушен основной зал и другие внутренние помещения.
О начале полной реконструкции парка Вере мэрия Тбилиси объявила весной прошлого года. На это было выделено 29,3 миллионов лари ( около $10,4 млн).
До этого, в 2021 году, мэрия, при поддержке Азиатского банка развития, потратила 700 тысяч лари на проект реконструкции парка.
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