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Фонд развития Тбилиси начал реконструкцию Дворца шахмат им. Гаприндашвили


05.03.2025   17:00


Фонд развития Тбилиси начал реконструкцию Дворца шахмат им. Гаприндашвили в парке Вере, сообщает бизнес-портал BM.ge.

Здания, которое было построено в 70-х годах прошлого века, имеет статус культурного наследия и относится к позднему модернизму.

По словам мэра Кахи Каладзе, ситуация в здании ужасная - практически полностью разрушен основной зал и другие внутренние помещения.

О начале полной реконструкции парка Вере мэрия Тбилиси объявила весной прошлого года. На это было выделено 29,3 миллионов лари ( около $10,4 млн).

До этого, в 2021 году, мэрия, при поддержке Азиатского банка развития, потратила 700 тысяч лари на проект реконструкции парка.


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