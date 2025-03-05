

«Сильная Грузия»: Формирование альтернативного политического центра является обязательным и неизбежным

05.03.2025 17:28





Санкции со стороны наших западных партнеров в отношении деспотов-полицейских, прокуроров, лжесвидетелей являются важным доказательством того, что наши партнеры заинтересованы в судьбе наших граждан – той несправедливостью, которую вершат русские власти и режим Бидзины Иванишвили, - указанное заявление сделал один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По его словам, каждый, кто является соучастником преступлений, принимает участие в прослушиваниях граждан и ложных судебных процессах, «на которых принимаются антигуманные, антидемократические и попирающие права человека решения, обязательно будут привлечены к ответу».



«Санкции со стороны наших западных партнеров в отношении деспотов-полицейских, прокуроров, лжесвидетелей являются важным доказательством того, что наши партнеры заинтересованы в судьбе наших граждан – той несправедливостью, которую вершат русские власти и режим Бидзины Иванишвили. Фактическое доказательство и данность, в том числе и обещание, данное нами, каждый, кто является соучастником преступлений, принимает участие в прослушиваниях граждан и ложных судебных процессах, на которых принимаются антигуманные, антидемократические и попирающие права человека решения, обязательно будут привлечены к ответу.



Будут аннулированы все штрафы, которые сегодня выписываются за участие в акциях протеста», - заявил Купрадзе.



Также, по его словам, формирование альтернативного политического центра является обязательным и неизбежным.





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