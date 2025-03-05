

Представители грузинской оппозиции проводят встречи в Великобритании

05.03.2025 17:30





Представители грузинской оппозиции проводят встречи в Великобритании.



В частности, в Великобритании находятся: лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, лидер «Ахали» Ника Гварамия и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Как заявила Элене Хоштария, представители оппозиции встретятся со всеми политическими группами Великобритании.



«Сегодня Великобритания практически является эпицентром мира, важнейшее место европейского лидершипа. То с чем борются Британия и Европа, частью этого является и Грузия, поскольку корнем всех проблем является именно российская в различных формах агрессия и вмешательство.



Мы приехали в Великобританию с конкретными задачами:



1. Политзаключенные — передадим письмо от членов семей.

2. Углубление политики непризнания.

3. Поддержка законного президента и оппозиции.

4. Финансовая поддержка гражданского сектора, СМИ и репрессированных госслужащих.

5. Санкции — конкретными материалами», — написала Хоштария в Facebook.





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