|
|
|
Представители грузинской оппозиции проводят встречи в Великобритании
05.03.2025 17:30
Представители грузинской оппозиции проводят встречи в Великобритании.
В частности, в Великобритании находятся: лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, лидер «Ахали» Ника Гварамия и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Как заявила Элене Хоштария, представители оппозиции встретятся со всеми политическими группами Великобритании.
«Сегодня Великобритания практически является эпицентром мира, важнейшее место европейского лидершипа. То с чем борются Британия и Европа, частью этого является и Грузия, поскольку корнем всех проблем является именно российская в различных формах агрессия и вмешательство.
Мы приехали в Великобританию с конкретными задачами:
1. Политзаключенные — передадим письмо от членов семей.
2. Углубление политики непризнания.
3. Поддержка законного президента и оппозиции.
4. Финансовая поддержка гражданского сектора, СМИ и репрессированных госслужащих.
5. Санкции — конкретными материалами», — написала Хоштария в Facebook.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна