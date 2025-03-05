

Парламент «Грузинской мечты» поддержал Закон о регистрации иностранных агентов

05.03.2025 19:32





Парламент «Грузинской мечты» поддержал Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) в первом чтении 4 марта. Это своего рода обновление закона об «иностранных агентах», принятого Парламентом в прошлом году, несмотря на протесты общественности. FARA ужесточает и расширяет положения предыдущего законодательства. Ожидается, что принятие данного закона, в условиях репрессий, коснется как неправительственных организаций и независимых СМИ, так и отдельных лиц.



Автор: Саба Брачвели, юрист, Фонд «Открытое общество»



24 февраля 2025 года в Бюро Парламента была зарегистрирована новая версия т.н. российского закона/закона об агентах, которая является переводом FARA, действующего в США. Законопроект требует уточнений, терминологических и иных изменений, после чего можно будет составить полную картину новых правил. Действующий текст законопроекта позволяет сделать следующие выводы:



К кому он относится?

Действующий закон в основном распространяется на непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица (Н(Н)ЮЛ) и организации средств массовой информации. В инициированном законопроекте субъектами признаются все «физические лица, партнерские объединения, ассоциации, корпорации, организации или иные виды объединений лиц». Соответственно, новый закон будет распространяться и на отношения, которые не были урегулированы предыдущим российским законодательством (например, индивидуальные трудовые договоры, инициативные группы, индивидуальная работа из зарубежа и т. д.).



Кто будет «агентом»?

Действующий закон распространяется на те Н(Н)ЮЛ, телекомпании и печатные/онлайн издания, которые получают не менее 20% своего годового дохода прямо или косвенно от иностранной силы. Согласно новому закону, «агентом иностранного принципала» будет считаться лицо, которое:



действует под подчинением, надзором, контролем, субсидированием и т. д. иностранного принципала;

участвует в политической деятельности в интересах или в соответствии с интересами иностранного принципала; Выступает в качестве общественного агента, политического советника; Собирает или выплачивает деньги или другие средства; Представляет интересы принципала в государственных органах.

Новый закон, скорее всего, будет применяться к онлайн-СМИ (в соответствии с определением общественного агента) и неправительственным организациям (о чем прямо указано в пояснительной записке к законопроекту). Примечательно, что сфера действия FARA в США сужена консультативными заключениями Министерства юстиции и десятилетиями прецедентного права до такой степени, что он не распространяется на институционально независимые СМИ и НПО, хотя грузинский законопроект не включает и не предусматривает такие ограничения, что делает его более репрессивным по своей природе.



Исключения

Действующий закон рассматривает в качестве исключений только спортивные федерации и банк крови. Согласно новому закону, исключение составят: вещательные телевизионные станции, дипломатический/консульский персонал, должностные лица иностранных государств, лица, выступающие в качестве их адвокатов, а также лица, зарегистрированные в реестре лоббистов. Также исключение будут составлять научная, академическая, религиозная, образовательная и художественная деятельность. Исключением будет также частная и неполитическая деятельность (в том числе деятельность, направленная на получение прибыли/развитие торговли, деятельность в гуманитарных целях или другая неполитическая деятельность).



Однако ожидается, что ни административные органы, ни суды не будут рассматривать интернет-СМИ и неправительственные организации в качестве исключений.



Какая ответственность наступит?

Действующим законодательством предусмотрены административные механизмы в виде штрафов как формы ответственности: а) штраф в размере 25 000 лари за нерегистрацию – для организации; б) Первоначальный штраф в размере 10 000 лари, а затем ежемесячный штраф в размере 20 000 лари за непредставление декларации – для организации; в) Штраф в размере 5000 лари за непредставление информации в рамках мониторинга – на организацию или физическое лицо.



Новый закон предусматривает уголовные механизмы как форму ответственности. В случае отказа в регистрации организации руководители организации (директора и члены правления) будут привлечены к индивидуальной уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 5 лет, штрафа [1] или их сочетания. Отдельные работники могут быть также привлечены к уголовной ответственности [2] за нарушение других обязанностей, предусмотренных настоящим законом.



Какие обязательства устанавливает закон?

Действующий закон предусматривает 3 вида обязательств: а) регистрация организации в соответствующем реестре; б) представление годовой финансовой декларации; в) предоставление информации соответствующему ЮЛПП в процессе мониторинга. Новый закон повторяет эти обязательства и дополнительно устанавливает такие обязательства, как предоставление 2 копий всех заявлений/информации для распространения в соответствующий орган; Ведение всей финансовой информации и документов, а также предоставление «правдивого и точного заявления» перед представлением информации государственным органам о том, что эта информация предоставляется агентом иностранного принципала.



Когда это вступит в силу?

Ожидаемая дата принятия закона — 4 апреля. Закон вступит в силу через 60 дней после его принятия (в течение этого срока Министерство юстиции должно будет создать новый реестр). В этот же период действующий закон, скорее всего, будет отменен. В настоящее время неизвестно, будет ли новый закон применяться к отношениям, возникающим в 2024 году, хотя законы, инициированные и принятые в 2023 и 2024 годах, включали такое переходное положение.



Если новый закон будет распространяться на отношения, возникшие в 2024 году, то к июню 2025 года все неправительственные организации, интернет-СМИ и физические лица, подпадающие под действие этого закона, должны будут сделать выбор: зарегистрироваться в реестре в качестве агента иностранного принципала или понести уголовную ответственность.



[1] В переводе FARA максимальный штраф установлен в размере 10 000 долларов США, хотя в Уголовном кодексе максимальный штраф не установлен.



[2] Переведенная версия FARA устанавливает различные наказания за этот тип нарушения — до 6 месяцев тюрьмы или штраф в размере до 5000 долларов США. Однако поправки в Уголовный кодекс не устанавливают иной размер, что дает судье право применить аналогичный размер ответственности, установленный для руководителей.





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