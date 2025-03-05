

Европейский отчет о свободе СМИ: резкое снижение свободы СМИ в Грузии в 2024 году

05.03.2025 20:13





По данным Европейского отчета о свободе СМИ, в 2024 году в Грузии произошло резкое ухудшение ситуации со свободой СМИ. Среди государств-членов Совета Европы в Грузии зафиксирован значительный рост числа предупреждений относительно безопасности журналистов. Результаты расследования рисуют тревожную картину эскалации насилия в отношении работников СМИ, законодательных репрессий со стороны государства и сокращения пространства для независимой журналистики.



Рост насилия

В отчете под названием «2024 год: борьба с политическим давлением, дезинформацией и подрывом независимости СМИ» говорится, что миссия по установлению фактов, проведенная партнерскими организациями в октябре 2024 года, пришла к выводу, что свобода СМИ в Грузии находится в плачевном состоянии «на фоне растущего авторитаризма». Согласно документу, «этот регресс еще больше отдалил страну от демократических принципов и затруднил ее интеграцию в ЕС».



«В 2024 году число сигналов тревоги в Грузии резко возросло — в три раза больше, чем в предыдущем году, — в основном из-за нападений на журналистов во время проевропейских протестов», — говорится в отчете. В Грузии зафиксировано 18 сигналов тревоги (Сигналы тревоги предоставлены организациями-партнерами Совета Европы. Они подчеркивают серьезные угрозы безопасности журналистов и свободе СМИ в Европе) и входят в пятерку стран, где больше всего нарушается свобода прессы, наряду с Украиной, Россией, Турцией и Сербией.



Насилие в день выборов и жестокость полиции на проевропейских митингах

В докладе говорится, что во время парламентских выборов 26 октября не менее 70 журналистов подверглись словесным и физическим оскорблениям, запугиваниям и препятствиям в работе. Согласно документу, российские сети и государственные СМИ «распространяли дезинформацию и теории заговора» во время спорных выборов 26 октября, «направленных на дискредитацию проевропейских групп».



В документе также говорится, что проевропейские протесты, вызванные решением властей «Грузинской мечты» приостановить процесс вступления в ЕС, привели к росту насилия в отношении журналистов. В отчете говорится, что «полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих. В результате более 90 работников СМИ сообщили о физических нападениях, словесных оскорблениях или препятствиях в работе».



Протесты

После выборов премьер-министр Ираклий Кобахидзе сделал заявление о приостановке процесса вступления Грузии в ЕС до 2028 года, что вызвало протесты по всей стране. В отчете отмечается, что во время протестов усилилось насилие в отношении журналистов, а в конце ноября и начале декабря полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.



Законодательные ограничения и запугивание

Согласно отчету, журналисты, освещавшие продолжающиеся протесты против закона об «иностранных агентах», стали объектами насилия со стороны спецподразделений, клеветнических кампаний и угроз.



В документе также говорится, что еще один спорный закон — «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», принятый парламентом «Грузинской мечты» в декабре 2024 года, — является «еще одним тревожным событием», которое является копией российского анти-ЛГБТК+ законодательства 2013 года. «Закон представляет серьезную угрозу свободе выражения мнений и правам человека», — говорится в отчете.



Преследование журналистов в изгнании

В отчете отмечается, что Грузия, некогда бывшая безопасным убежищем для перемещенных журналистов, «становится все более опасной». В документе обсуждается дело азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, задержанного в Грузии в августе 2024 года и которому грозит экстрадиция в Азербайджан. Между тем, согласно документу, иностранным журналистам все чаще отказывают во въезде в страну. Среди них были чешский журналист Рэй Безель, белорусский журналист Андрей Мялешко, армянский журналист Арсен Харатьян и фотожурналист Стефан Госс.



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