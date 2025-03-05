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Китай готов на «любую войну» с США
05.03.2025 20:45
Пресс-служба МИД КНР заявила, что борьба с фентанилом не была реальной причиной повышения пошлин на китайские товары. В заявлении говорится, что ответственность за наркокризис несут только сами Штаты.
Китайские дипломаты призвали США проконсультироваться с Китаем по вопросу борьбы с наркоторговлей, «обращаясь друг к другу, как к равным».
«Если США хотят войны, будь то война пошлин, торговая или любая другая, мы готовы сражаться до конца», — предупреждает китайский МИД.
На днях Дональд Трамп повысил тарифы на товары из Китая до 20%. КНР пообещала ответные меры.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в интервью Fox Business заявил, что президент США Дональд Трамп является «мирным президентом». Он намекнул, что военная помощь и разведданные могут быть возобновлены для Украины, если мы согласимся на переговоры.
«Я думаю, что на военном фронте и на фронте разведки пауза, которая позволила этому [имея в виду недавние заявления президента Украины о том, что страна готова к переговорам], закончится, и я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной, как мы это делали, чтобы дать отпор агрессии, которая там происходит, и сделать мир лучше для продвижения этих мирных переговоров», - сказал он.
Глава Офиса президента Украины Ермак и советник Трампа по национальной безопасности Вальц провели телефонный разговор и обсудили место и дату переговоров с Россией — советник Зеленского Литвин
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