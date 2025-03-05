Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Китай готов на «любую войну» с США


05.03.2025   20:45


Пресс-служба МИД КНР заявила, что борьба с фентанилом не была реальной причиной повышения пошлин на китайские товары. В заявлении говорится, что ответственность за наркокризис несут только сами Штаты.

Китайские дипломаты призвали США проконсультироваться с Китаем по вопросу борьбы с наркоторговлей, «обращаясь друг к другу, как к равным».

«Если США хотят войны, будь то война пошлин, торговая или любая другая, мы готовы сражаться до конца», — предупреждает китайский МИД.

На днях Дональд Трамп повысил тарифы на товары из Китая до 20%. КНР пообещала ответные меры.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в интервью Fox Business заявил, что президент США Дональд Трамп является «мирным президентом». Он намекнул, что военная помощь и разведданные могут быть возобновлены для Украины, если мы согласимся на переговоры.

«Я думаю, что на военном фронте и на фронте разведки пауза, которая позволила этому [имея в виду недавние заявления президента Украины о том, что страна готова к переговорам], закончится, и я думаю, что мы будем работать плечом к плечу с Украиной, как мы это делали, чтобы дать отпор агрессии, которая там происходит, и сделать мир лучше для продвижения этих мирных переговоров», - сказал он.

Глава Офиса президента Украины Ермак и советник Трампа по национальной безопасности Вальц провели телефонный разговор и обсудили место и дату переговоров с Россией — советник Зеленского Литвин


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна