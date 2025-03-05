

Польша депортировала граждан Грузии

05.03.2025 22:05





Депортации начались, мы эффективно разбиваем грузинские группировки, не на словах, а действиями, - об этом в социальной сети Х пишет премьер-министр Польши Дональд Туск.



Он также приложил к своему заявлению видеоролик, на котором видно, как сотрудники Пограничной полиции страны эскортируют до самолета нелегальных грузинских мигрантов.



По сведения официальных лиц Польши, 5 марта из страны депортировано 17 граждан Грузии.



»Польша – очень толерантная страна, однако мы не будем мириться с преступлениями. Мы не приветствуем криминалов, и они будут депортированы… Невзирая на то, это мелкое хулиганство, торговля наркотиками или участие в организованном преступлении», - заявил спикер МИД Польши Яцек Добжинский.



По заявлениям официальных лиц, среди депортированных 5 марта мужчины в возрасте 24-58 лет, транспортировка которых в целях депортации была осуществлена из разных уголков Польши.





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