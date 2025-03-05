

Кобахидзе: Мы планируем выиграть на выборах мэров и членов собраний во всех 64 муниципалитетах

05.03.2025 22:07





Рейтинг радикальных оппозиционных партий снизился еще больше, и у них нет никаких шансов на выборах в органы местного самоуправления, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, находящийся с визитом в Узбекистане.



По его словам, если они нанесли сами себе такой тяжелый удар тем, что не вошли в парламент страны, их участие в выборах в органы местного самоуправления лишено всяческого смысла.



«Я думаю, что они очень хорошо оценивают собственные рейтинги, которые еще больше снизились после парламентских выборов. Они так навредили себе, вернее, не они навредили себе и своим интересам, а их хозяева, их заказчики навредили их интересам. Они получали такие заказы извне, что нанесли самим себе непоправимый вред. Соответственно, рейтинг радикальных оппозиционных партий снизился еще больше, и у них нет никаких шансов на выборах в органы местного самоуправления, чтобы достичь хоть какого-то успеха в каком-либо муниципалитете, в выборах мэров или членов собраний. Исходя из этого, в принципе, в таком случае их решение уже является логичным. Если они нанесли сами себе такой тяжелый удар тем, что не вошли в парламент страны, их участие в выборах в органы местного самоуправления лишено всяческого смысла, и этим политическим шагом они могут избежать очередное тяжелое поражение, но это решать им. Примут радикальные оппозиционные партии участие в выборах или не примут, они обречены на очень тяжелое поражение. Мы планируем выиграть на выборах мэров и членов собраний во всех 64 муниципалитетах», - заявил премьер.





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