

В Тбилиси напали на основательниц кофейни, бесплатно угощавших протестующих

06.03.2025 11:04





В Тбилиси напали на основательниц кофейни Crab Coffee, которые ежедневно бесплатно предлагают горячие напитки участникам протестных акций на проспекте Руставели.



Случай произошел накануне. О произошедшем владелица объекта Кристи Пирвели написала в группе «Daitove» в Facebook.



«Друзья, к сожалению, сегодня Crab Coffee не будет. На меня и Барби напали в районе. Сейчас нас допрашивают», — сказала Пирвели.



Позже она сообщила, что после нападения у нее сломан зуб и фиксируется травма селезенки. У напарницы Пирвели – перелом носа, ее отправили на операцию.



Вечером 5 марта основательниц Crab Coffee опросила полиция. В МВД Грузии в связи с произошедшим комментариев до сих пор не делали.



Протесты в Грузии продолжаются уже более двух месяцев. После объявления «Грузинской мечты» о заморозке переговоров по вступлению в ЕС, протестующие стали требовать досрочных выборов. Позже их вторым главным требованием стало освобождение примерно полусотни единомышленников, в отношении которых завели уголовные дела, обвинив в нападениях на полицейских, организации беспорядков и других преступлениях.



Нападения неизвестных на критиков властей в последнее время происходят все чаще. Как правило, объектами физического насилия становятся граждане, которые активно участвуют в протестах.



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