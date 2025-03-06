

Аккредитованные в Грузии послы иностранных государств посетили село Одзиси, расположенное вблизи линии оккупации

06.03.2025 11:06





5 марта текущего года аккредитованные в Грузии послы посетили село Одзиси, расположенное вблизи линии оккупации.



Информацию распространяет МИД Грузии.



Дипломаты ознакомились с текущей ситуацией на месте.



«Они получили информацию о текущей ситуации на оккупированных территориях и серьезных гуманитарных проблемах местного населения. В составе делегации: послы Королевства Бельгия, Великого Герцогства Люксембург, Республики Кипр, Королевства Камбоджа, Республики Таджикистан, Республики Гватемала, Республики Филиппины, Исламской Республики Пакистан, Федеративной Республики Сомали, Республики Бурунди и Республики Мали. Перед посещением линии оккупации послы вручили копии верительных грамот заместителям министра иностранных дел Георгию Зурабашвили и Хатуне Тотладзе», — говорится в заявлении МИД Грузии.





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