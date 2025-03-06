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Джо Уилсон: Режим «Грузинской мечты» продал критически важный черноморский порт Китаю
06.03.2025 11:17
Режим «Грузинской мечты» Иванишвили отклонил предложения американских компаний и продал критически важный черноморский порт Грузии Коммунистической партии Китая, написал конгрессмен США Джо Уилсон на социальной платформе X.
По его словам, с 2020 года компании, контролируемые Коммунистической партией Китая, включены в каждый инфраструктурный проект стоимостью более 100 миллионов долларов.
«Грузины хотят вести бизнес с Америкой, а нелегитимный Бидзина предоставляет полную свободу действий Коммунистической партии Китая. С 2020 года в каждый инфраструктурный проект стоимостью более 100 миллионов долларов включены компании, контролируемые Коммунистической партией Китая», - пишет Уилсон.
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