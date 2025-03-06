

Залог экс-главы фонда Иванишвили будет взыскан из его недвижимого имущества

06.03.2025 12:17





Бывшему генеральному директору Фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили, обвиняемому в присвоении криптовалюты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Данное решение вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили.



На сегодняшнем заседании прокурор ходатайствовал о том, чтобы изменить назначенный Бачиашвили залог в размере 2 500 000 лари на заключение.



По словам прокурора по делу Михаила Садразде, Георгий Бачиашвили предположительно незаконным путем покинул государственную границу Грузии 2 марта.



По его словам, у Бачиашвили был изъят паспорт и удостоверение личности, также ему запретили пересекать границу без уведомления соответствующего органа. По словам Садрадзе, обвиняемый не выполнил условия залога и нарушил закон, что является основанием для применения строгой меры пресечения.



Что касается арестованного недвижимого и движимого имущества Бачиашвили, по словам прокурора, в связи с нарушением условий залога и для взыскания необходимо направить его в соответствующий орган для исполнения.



Сторона защиты не согласилась с ходатайством об изменении меры пресечения. Как пояснил адвокат Леван Махарашвили, Бачиашвили уже определено лишение свободы за незаконное пересечение границы, соответственно, оснований для избрания ему еще одного заключения нет.



Судья Георгий Гелашвили удовлетворил ходатайство прокурора. По его решению мера пресечения в виде залога Бачиашвили была изменена на заключение под стражу. Согласно решению судьи, поскольку залог обеспечивался недвижимым имуществом, для взыскание суммы залога в размере 2 500 000 лари, имущество, принадлежащее обвиняемому и Александру Бачиашвили, для исполнения передано в производство.





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