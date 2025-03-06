

США тайно обсудили президентские выборы с украинской оппозицией - Politico

06.03.2025 12:21





Представители администрации Трампа провели секретные переговоры с членами украинской оппозиции, сообщает Politico.



По информации издания, четверо членов команды президента США встретились с лидером украинской оппозиции Юлией Тимошенко и членами команды бывшего президента Петра Порошенко.



Politico со ссылкой на украинских депутатов и республиканского эксперта по внешней политике США пишет, что стороны обсуждали возможность проведения в Украине досрочных президентских выборов.



По сообщению Politico, Тимошенко и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания боевых действий, как и мэр Киева Виталий Кличко.



Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — «диктатор без выборов».







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