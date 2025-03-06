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США тайно обсудили президентские выборы с украинской оппозицией - Politico


06.03.2025   12:21


Представители администрации Трампа провели секретные переговоры с членами украинской оппозиции, сообщает Politico.

По информации издания, четверо членов команды президента США встретились с лидером украинской оппозиции Юлией Тимошенко и членами команды бывшего президента Петра Порошенко.

Politico со ссылкой на украинских депутатов и республиканского эксперта по внешней политике США пишет, что стороны обсуждали возможность проведения в Украине досрочных президентских выборов.

По сообщению Politico, Тимошенко и Порошенко публично выступили против проведения выборов до окончания боевых действий, как и мэр Киева Виталий Кличко.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — «диктатор без выборов».


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