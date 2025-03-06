

Член «Сильной Грузии»: транзитные возможности Грузии могли бы заинтересовать США

06.03.2025 12:43





«У Грузии есть потенциал, связанный с транзитными возможностями», что могло бы заинтересовать США в направлении перезагрузки стратегических отношений, заявила член партии «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили на пресс-конференции в офисе партии:



«Мы хотели бы отреагировать на очень важную новую инициативу для Грузии, которая была выдвинута в Сенате США. Это двухпартийная инициатива, в рамках которой Соединенным Штатам следует реализовать особую политику и отреагировать на попытки Китая захватить критически важную инфраструктуру, в частности порты.



Мы все помним, что Бидзина Иванишвили выгнал западных инвесторов из проекта порта Анаклия и, по сути, решил передать этот порт Китаю. Это не только является вызовом для нашей страны сегодня с точки зрения стратегической безопасности, но и потенциально мешает нам создать важную опору для восстановления стратегических отношений между Грузией и Соединенными Штатами.



За последние годы Бидзина Иванишвили разрушил эти отношения. Мы видим, что сегодня политика США основывается, прежде всего, на логике создания интересов и стремления к защите этих интересов. Грузия, возможно, и не обладает богатыми ресурсами с точки зрения полезных ископаемых, но у нас есть значительный потенциал, связанный с транзитными возможностями, транспортировки действительно богатых ресурсов, которые сегодня имеются в Центральной Азии, через Грузию и поставки их на западные рынки.



Именно это могло бы заинтересовать США для активизации стратегических отношений, хотя этому препятствует политика, проводимая Бидзиной Иванишвили. Это напрямую связано с еще большей привязанностью нашей страны к России и Китаю и вытеснением Запада из нашего региона. Это прямо противоречит интересам грузинского народа. Мы, «Сильная Грузия», «Лело», не только давно имеем соответствующий план действий, но и начали работу по возвращению американских инвестиций в порт Анаклия и возобновлению процесса реализации этого проекта при содействии Запада.



Однако этого не произойдет до тех пор, пока режим Бидзины Иванишвили присваивает себе политическую власть в стране в форме нелегитимного правительства. Для нас, для будущего нашего государства, для существования нашего государства крайне важно решить два вопроса: скорейшее возобновление процесса вступления в Евросоюз и скорейшее возобновление стратегических отношений с США. Реализация обеих этих задач требует смены правительства, создания законного, демократически избранного правительства. Сегодня каждый гражданин Грузии должен увидеть, что с реализацией именно этой задачи связано не только будущее нашего государства, но и его безопасность», — заявила Саломе Самадашвили.



Источник: SOVA

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