

Вольский: Саломе Зурабишвили измучилась попытками продвинуть актуальность своей личности

06.03.2025 15:08





Саломе Зурабишвили измучалась попытками продвинуть актуальность своей личности, - заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский откликаясь на сообщения, что пятый президент Грузии в ближайшие дни планирует объявить план действий.



По словам Вольского, «Саломе Зурабишвили то публикует «хартию» , то представляет свои европейские «вояжи» так, будто она решила судьбу Грузии, но все это не приносит результатов».



«Саломе Зурабишвили измучилась попытками продвинуть актуальность своей личности. С 2022 года она ежедневно пытается как-то встать во главе оппозиции, пытаясь заменить Саакашвили как лидера этого коллективного «Нацдвижения». Она практически отвернулась от людей, избравших ее, и сегодня связана с теми, кто наносил ей крайне тяжелые оскорбления. Эти оскорбления и сегодня на повестке дня, хотя не звучат громко. Саломе Зурабишвили в этих попытках. То издает «хартию», то представляет европейский «вояж», будто она решила судьбу Грузии, но это не имеет результата, потому что все прекрасно знают, что она собой представляет, чего хочет и какой цели служит. Эта цель неизменна, как у Левана Хабеишвили, Тины Бокучава, Зураба Гирчи Джапаридзе или Теоны Акубардия. Исходя из этого, ее попытки провернуть какие-то финты на политической арене безрезультатны», — сказал Вольский.





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