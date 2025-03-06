

Анна Долидзе: У «Грузинской мечты» стратегия, которую мы должны победить - «кормить собственный народ геополитикой»

06.03.2025 15:56





У «Грузинской мечты» есть стратегия, которую мы должны победить: кормить собственный народ геополитикой - конечно, необходимо представить оппозицию более сильно, но не стоит забывать, что население Грузии беспокоят и другие вещи, - заявила одна из лидеров партии «Для народа - Сильная Грузия» Анна Долидзе в программе «Дневной ньюсрум» на канале Палитраньюс. Она прокомментировала идею создания альтернативного политического центра, предложенную лидером их коалиции Мамукой Хазарадзе.



Долидзе заявила, что разделяет эту инициативу, но считает, что необходимо сконцентрироваться на вопросах, которые важны для народа.



«Когда будет создан политический центр, или если будет создан, или нет, на чем должны заострить внимание грузинские политики? У нас есть тенденция, т.н. беседки - политики собираются, но никакого политического содержания из этого не выходило, это было место консультаций. Место для консультаций и представление оппозиции как более сильной, конечно, необходимо; также необходимо показать успехи, которых добивается оппозиция, в том числе и успехи, которых мы достигли в связи с репрессиями, проводимыми властями. То, что сегодня международные делегации не приезжают, и не заключают в объятия Кобахидзе - наша заслуга. Но в то же время мы не должны забывать, что у населения Грузии есть и другие заботы. Кроме того, происходит не в Белом доме; народ Грузии беспокоится о том, когда выйдет на улицу, благополучно ли вернется домой. У «Грузинской мечты» нет ответа на этот вопрос», - сказала Долидзе.



По ее словам, повестка дня, которую «Грузинская мечта» предлагает обществу, - это уловка, и на самом деле «боль населения Грузии заключается в нерешенности повседневных бытовых вопросов».



«В Грузии есть оппозиционные партии, которые получат поддержку большинства населения, и это должно быть где-то зафиксировано. Должна быть арена, где оппозиционные партии будут защищать интересы своих избирателей, народа Грузии. Сегодня нет арены, места, государственного института, где бы велась работа по защите интересов населения. Суды узурпированы, исполнительная власть и парламент заняты преследованием критиков, сбором штрафов и преследованием СМИ. Однако почерк, задача партии «Для народа» с самого начала в том, чтобы срочно вернуться туда, где главные проблемы населения, «заземлить» наше правительство и помешать ему кормить население на обед геополитикой. Боль населения Грузии - в нерешенных повседневных бытовых вопросов», - подчеркнула Долидзе.





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