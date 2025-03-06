

Amnesty International: дело Мзии Амаглобели носит показательный характер

06.03.2025 15:58





Региональный директор международной правозащитной организации Amnesty International Денис Кривошеев, считает, что дело Мзии Амаглобели — это послание всем, кто решит присоединиться к уличным протестам. Об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».



Журналистка спросила представителя Amnesty International, о чем свидетельствует дело Мзии Амаглобели, включая судебные решения о продолжении ее содержания под стражей, в то время как вопрос о привлечении к ответственности сотрудников правоохранительных органов, виновных в насилии, остается без внимания.



«Это показывает, что правительство действительно намерено продемонстрировать всем, насколько жестоко оно будет бороться с любыми протестами. Это комплексный вопрос. На записи мы видим оскорбление (полицейского), но мы также видим контекст происходящего. Мы видим, как легко арестовывают этого человека. Сначала ни за что, за то, что она наклеила постер, а затем ее, как опасного преступника, в результате очень поспешного процесса, сажают за решетку.



В той ситуации, когда, как мы видели и слышали из опыта других демонстрантов, людей не задерживали (отправляли в заключение) на период следствия и за более серьезные нарушения.



«Все это говорит о том, что с ней (Мзией Амаглобели) обращаются жестко и грубо, из-за ее политических взглядов, как послание всем, кто решит присоединиться к протестам на улицах», — заявил Денис Кривошеев.





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