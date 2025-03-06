

Самадашвили: Вопрос не в том, кто будет участвовать в выборах, а в том, будут ли вообще выборы в стране

06.03.2025 16:43





«Если соответствующие изменения не будут внесены, выборы в органы местного самоуправления уже объявлены нелегитимными», — заявила член партии «Лело» Саломе Самадашвили.



По ее словам, в страну прибыла делегация Совета Европы, изучила ситуацию и заявила, что местные выборы должны быть отложены, так как в нынешних условиях их проведение не имеет смысла.



«Выборы местного самоуправления уже объявлены нелегитимными, если соответствующие изменения не будут внесены. Поэтому речь идет не о выборе, а о том, что в страну прибыла соответствующая делегация Совета Европы, изучила ситуацию и сказала: »Вы должны отложить выборы в органы местного самоуправления, потому что в существующей ситуации их проведение не имеет смысла». Вопрос не в том, кто примет участие в выборах, а в том, существуют ли вообще выборы в этой стране или они официально отменены. Запад говорит нам, что выборы отменены», — заявила Саломе Самадашвили.



Как утверждает Самадашвили, «нелегитимный российский режим боится проведения справедливых и свободных выборов».



«Согласно последним опросам, после выборов, которые они провели как российскую спецоперацию, если я не ошибаюсь, они потеряли поддержку до 12-13 процентов. Они знают, что у них нет никаких шансов сохранить власть в стране путем демократических выборов. Тогда зачем им было фальсифицировать? У них больше нет реальной поддержки, поэтому они пошли на фальсификацию, поэтому оказались под санкциями, полностью изолированы от Запада. Теперь они ездят то в Таджикистан, то в Узбекистан, потому что их больше нигде не принимают, не ждут и даже не пожимают им руки», — заявила Саломе Самадашвили.







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